Rodri'nun Akademisi İçin Rodri'nın En İyi Anları
50 dakika önce
'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:05
'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal
'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.
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