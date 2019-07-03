Son Dakika Haberleri: Rodri'nun Akademisi İçin Rodri'nın En İyi Anları
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Rodri'nun Akademisi İçin Rodri'nın En İyi Anları

50 dakika önce

'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.

'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.
Rodri'nun Akademisi İçin Rodri'nın En İyi Anları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:05 
Villarreal, Spor
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