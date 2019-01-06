Rodrigues, Galatasaray'dan Al Ittihad'a Transfer Oldu
1 saat önce
Galatasaray Kulübü Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'i Al Ittihad Kulübü'ne transfer etti.
Galatasaray
Kulübü Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues
'i Al Ittihad Kulübü'ne transfer etti.
Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan
Kulübü Al Ittihad'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 USD transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 USD üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 USD'nin üzerindeki rakamın yüzde 20'sini şirketimize ödeyecektir" denildi.
Transfer sonrası Rodrigues de sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:30 Kaynak: İHA
Galatasaray, Ivan Marcano ve Alberto Moreno'yu Gündemine Aldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz Transferiyle İlgili Çarpıcı Yorum
Trabzonspor'da Juraj Kucka, Antrenmanda Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
Real Madrid, Eljif Elmas İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı