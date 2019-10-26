Son Dakika Haberleri: Rodrigues galibiyette önemli rol oynadı
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Rodrigues galibiyette önemli rol oynadı

24 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Gary Rodrigues, Konyaspor karşısında 1 gol, 1 asistlik performans göstererek sarı-lacivertlilerin galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

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Fenerbahçeli futbolcu Gary Rodrigues, Konyaspor karşısında 1 gol, 1 asistlik performans göstererek sarı-lacivertlilerin galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Konyaspor'u 5-1 mağlup ederken, Gary Rodrigues galibiyette önemli bir rol oynadı. Müsabakanın 11. dakikasında sol kanattan aldığı topta ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturan 28 yaşındaki futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 28. dakikasında ise Ozan'ın golünde asisti yapan Rodrigues takımının ikinci golünde de etkide bulundu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Konyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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