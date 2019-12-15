Rodrigues için gözler PFDK'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Rodrigues için gözler PFDK'da - Son Dakika Spor

Rodrigues için gözler PFDK'da

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı müsabakanın 90+5. Dakikasında Garry Rodrigues'in gördüğü kırmızı kart sonrası gözler PFDK'ya çevrildi.

Rodrigues için gözler PFDK'da, System.String[]

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı müsabakanın 90+5. Dakikasında Garry Rodrigues'in gördüğü kırmızı kart sonrası gözler PFDK'ya çevrildi. Rodrigues'in müdahalesinden dolayı talimatlara göre 2 ila 4 maç ceza alması bekleniyor.


Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de gözler PFDK'ya çevrildi. Garry Rodrigues'in 90+5 dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmış ve oyun dışında kalmıştı. Rodrigues'in Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi'ne göre sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilmesi halinde 1 ila 3 maç, 43. Maddesine göre Kural Dışı hareketten sevk edilmesi halinde 2 ila 4 maç arasında ceza alacak. 29 yaşındaki futbolcu 1 maç ceza alması halinde kupada oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında cezasını çekecek. Ancak daha fazla ceza alması durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber
Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! Üç büyüklerin kayıp haftası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız

Son Dakika Haberleri
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 01:56:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rodrigues için gözler PFDK'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]