Rodrigues için gözler PFDK'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rodrigues için gözler PFDK'da - Son Dakika

Rodrigues için gözler PFDK'da

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı müsabakanın 90+5. Dakikasında Garry Rodrigues'in gördüğü kırmızı kart sonrası gözler PFDK'ya çevrildi.

Rodrigues için gözler PFDK'da, System.String[]

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı müsabakanın 90+5. Dakikasında Garry Rodrigues'in gördüğü kırmızı kart sonrası gözler PFDK'ya çevrildi. Rodrigues'in müdahalesinden dolayı talimatlara göre 2 ila 4 maç ceza alması bekleniyor.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de gözler PFDK'ya çevrildi. Garry Rodrigues'in 90+5 dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmış ve oyun dışında kalmıştı. Rodrigues'in Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi'ne göre sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilmesi halinde 1 ila 3 maç, 43. Maddesine göre Kural Dışı hareketten sevk edilmesi halinde 2 ila 4 maç arasında ceza alacak. 29 yaşındaki futbolcu 1 maç ceza alması halinde kupada oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında cezasını çekecek. Ancak daha fazla ceza alması durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
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