Son Dakika Haberleri: Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
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Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi

1 saat önce

Fenerbahçe'nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi.

Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi, System.String[]

Fenerbahçe'nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi.


Ankaragücü maçının 37. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Garry Rodrigues'in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi. - İSTANBUL

Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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