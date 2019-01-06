Son Dakika Haberleri: Rodrigues Resmen Al İttihad'da

Rodrigues Resmen Al İttihad'da

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Rodrigues Resmen Al İttihad'da, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, Al İttihad takımının Garry Rodrigues'i 10 milyon Dolar'ın üzerinde bir fiyata göndermesi halinde, 10 milyon Dolar'ın üzerindeki rakamın yüzde 20'sinin kendilerine ödeneceğini de duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in  transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize ödeyecektir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:19 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Garry Rodrigues, Spor
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