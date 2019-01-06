Rodrigues Resmen Al İttihad'da
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
Kulübü, Garry Rodrigues
'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan
'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, Al İttihad takımının Garry Rodrigues'i 10 milyon Dolar'ın üzerinde bir fiyata göndermesi halinde, 10 milyon Dolar'ın üzerindeki rakamın yüzde 20'sinin kendilerine ödeneceğini de duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd
transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize ödeyecektir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:19 Kaynak: DHA
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