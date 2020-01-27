Rodriguez Fenerbahçe'yi bekliyor - Son Dakika
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Rodriguez Fenerbahçe'yi bekliyor

6 saat önce

Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodrigues, Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul ederken, sarı-lacivertlilerden Milan'a henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Rodriguez Fenerbahçe'yi bekliyor, System.String[]

Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodrigues, Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul ederken, sarı-lacivertlilerden Milan'a henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Süper Lig'de oynadığı maçlarda sol bek pozisyonunda sıkıntı çeken ve Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sonrası Dirar'a bu bölgede şans veren Fenerbahçe'de bir süredir Milanlı Ricardo Rodriguez ismi geçiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Rodriguez ile menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun sarı-lacivertlilerde oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından İtalyan Calciomercato Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin henüz Rodrigues için Milan'a resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi. Haberin devamında ise herhangi bir teklif gelmemesine rağmen Rodriguez'in transfer fikrini değiştirmediği ve Fenerbahçe'de bulacağı forma şansıyla EURO 2020'de boy göstermek istediği ifade edildi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Milan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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Rodriguez Fenerbahçe'yi bekliyor
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