Rodriguez, PSV için yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Rodriguez, PSV için yola çıktı - Son Dakika Spor

Rodriguez, PSV için yola çıktı

6 saat önce

Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transferi için Amsterdam'a hareket etti.

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Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transferi için Amsterdam'a hareket etti.


Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'ye transferi için Amsterdam'a hareket etti. Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV'nin teklifini kabul etti ve Hollanda'ya giderken Milano Havalimanı'nda görüntülendi. - İSTANBUL

Amsterdam, Eindhoven, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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