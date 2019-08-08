Rodrygo ilk golünü Real Madrid Castilla ile buldu.
1 saat önce
Rodrygo, Real Madrid Castilla'da hayata mükemmel bir başlangıç yaparak Alcorcón'a karşı golü attı. Brezilyalı golcü savunma için bir hata yaptı ve basit bir dokunuşla Rodrygo'dan ayrıldı.
Rodrygo, Real Madrid
Castilla'da hayata mükemmel bir başlangıç yaparak Alcorcón'a karşı golü attı. Brezilyalı golcü savunma için bir hata yaptı ve basit bir dokunuşla Rodrygo'dan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55
20. yüzyılın efsane casusu Mati Hari, hayat hikayesiyle ilgi odağı oldu İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı