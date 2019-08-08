Son Dakika Haberleri: Rodrygo ilk golünü Real Madrid Castilla ile buldu.
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Rodrygo ilk golünü Real Madrid Castilla ile buldu.

1 saat önce

Rodrygo, Real Madrid Castilla'da hayata mükemmel bir başlangıç yaparak Alcorcón'a karşı golü attı. Brezilyalı golcü savunma için bir hata yaptı ve basit bir dokunuşla Rodrygo'dan ayrıldı.

Rodrygo, Real Madrid Castilla'da hayata mükemmel bir başlangıç yaparak Alcorcón'a karşı golü attı. Brezilyalı golcü savunma için bir hata yaptı ve basit bir dokunuşla Rodrygo'dan ayrıldı.
Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55 
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