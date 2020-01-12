Rodrygo'nun Real Madrid'deki İlk Ayları - Son Dakika
Son Dakika Spor Rodrygo'nun Real Madrid'deki İlk Ayları - Son Dakika Spor

Rodrygo'nun Real Madrid'deki İlk Ayları

1 saat önce

Real Madrid'in 2019 yazında Santos'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Rodrygo Goes, Real Madrid kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. İşte genç Brezilyalı'nın Madrid'deki ilk aylarından özel görüntüler...

Real Madrid'in 2019 yazında Santos'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Rodrygo Goes, Real Madrid kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. İşte genç Brezilyalı'nın Madrid'deki ilk aylarından özel görüntüler...

Rodrygo'nun Real Madrid'deki İlk Ayları

Real Madrid, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:19 
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