Rögar çukuruna düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Rögar çukuruna düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı
28.11.2020 10:25
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde rögar çukuruna düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde rögar çukuruna düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı.
Beldenin Yılmazlar Mahallesi'nde, dün akşam rögar çukuruna düşen atı gören vatandaşlar, durumu Esendere Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler gelinceye kadar, vatandaşlar atı kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı, ancak sonuç alınamadı. Gelen ekipler, atı çıkaramayınca iş makinesi getirildi. İş makinesiyle rögarın çevresi genişletilerek at kurtarıldı.Yorgun düşen at, bir süre sonra ayağa kalktı. Bir vatandaşın ahırına götürdüğü atın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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