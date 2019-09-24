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Rögar hırsızı kovalamaca sonunda yakalandı

23 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde rögar kapaklarını çalan 3 şüpheliden 1'i jandarma ekiplerince kovalamacanın sonunda yakalandı.

Rögar hırsızı kovalamaca sonunda yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde rögar kapaklarını çalan 3 şüpheliden 1'i jandarma ekiplerince kovalamacanın sonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma komutanlığı ekipleri karayollarındaki rögar kapaklarının çalındığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmada rögar kapaklarını A.D, V.D.ve E.D'nin çaldığını tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili bir süre takibe alan ekipler, aracı Turgutbey köyünde durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheliler bir süre kaçtı. Daha sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçan şüphelilerden E.D. yakalandı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Otomobilde yapılan aramalarda ise 32 adet rögar kapağı ele geçirildi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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