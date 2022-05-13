Rögar kapağı hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Rögar kapağı hırsızlığı kamerada

13.05.2022 16:16

ANTALYA'da kimliği belirsiz 2 kişinin, apartmanın girişindeki rögar kapaklarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da kimliği belirsiz 2 kişinin, apartmanın girişindeki rögar kapaklarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. El arabalarıyla çöp konteynerlerinden geri dönüşüm amacıyla hurda kağıt topladığı tahmin edilen 1'i kadın 2 kişi, apartmanın önündeki rögar kapaklarını fark etti. Giriş kapısından atlayan 2 şüpheli, her biri 5 kilodan fazla olan demir kapakları alıp, kaçtı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.Apartman yetkilileri durumu fark edip polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, bölgede, hurda demir ve kağıt alan geri dönüşüm işiyle uğraşan iş yerlerini uyardı.


Rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Rögar kapağı hırsızlığı kamerada
YORUMLAR
500
KAPAĞI ÇALINAN RÖGARA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI KAPAĞI ÇALINAN RÖGARA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI İzmir'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında İzmir'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rögar kapağı hırsızlığı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı!
16:08 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında
15:56 Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
15:37 "Eniştem karıma göz koymuştu" diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı
15:32 Beşiktaş'ta yeni sezon planı yapıldı! Gidecek futbolcular belli oldu
15:25 Son Dakika: Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önünde: Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır!
15:14 Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli
15:08 Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 16:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: Rögar kapağı hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement