RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

25.03.2022 11:18

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 çocuğun yerinden söktüğü rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdıOlay, dün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 çocuğun yerinden söktüğü rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, dün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kimliği belirsiz 2 çocuk, yol üzerinde bulunan rögar kapağını yerinden sökerek çaldı. Hırsızlığın ardından bir hurdacıya giderek kapağı satan şüpheliler kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Cumhuriyet Mahallesi, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


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