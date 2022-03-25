RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 çocuğun yerinden söktüğü rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı
Olay, dün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kimliği belirsiz 2 çocuk, yol üzerinde bulunan rögar kapağını yerinden sökerek çaldı. Hırsızlığın ardından bir hurdacıya giderek kapağı satan şüpheliler kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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