Rögar Kapağı Hırsızlığına Tutuklama

Kırklareli
ve Tekirdağ
'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz
ilçesine bağlı Evrensekiz
beldesinde 26 rögar kapağı çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tekirdağ'ın Saray
ilçesinde de rögar kapağı hırsızlığına karıştığını tespit ettiği F.K, U.G, G.M. ve E.Ç'yi düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.
Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. ve U.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheli G.M. ve E.Ç, yeniden gözaltına alındı.