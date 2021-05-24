Rögar kapağı ve ızgara çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Rögar kapağı ve ızgara çalan hırsızlar yakalandı

Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde rögar kapağı ve sulama kanala demir koruma ızgarası çalan 4 kişi yakalandı.

Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde rögar kapağı ve sulama kanala demir koruma ızgarası çalan 4 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Gazi Mahallesinde, rögar kapaklarının çalındığı bilgisinin alınması üzerine bölgede geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırmada, rögar kapaklarını çaldıkları belirlenen E.T. ve M.E. isimli şahıslar, Gaziköy Mahallesinde yakalandı. Bu arada, İmamoğlu ilçesine bağlı Alaybeyi Mahallesindeki devriye esnasında H.B. ve E.T. isimli şahıslar DSİ'ye ait sulama kanalı demir koruma ızgaralarını otomobil bagajına hırsızlık amacıyla taşırken yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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