Son Dakika Haberleri: Rögar Kapağına Sıkışan Aşırı Kilolu Sıçan İçin Kurtarma Operasyonu

Rögar Kapağına Sıkışan Aşırı Kilolu Sıçan İçin Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

ALMANYA'nın Bensheim kasabasında ismi açıklanmayan küçük bir kız çocuğu, rögar kapağına sıkışan bir sıçanın yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı hayvan kurtarma ekibini aradı.

Rögar Kapağına Sıkışan Aşırı Kilolu Sıçan İçin Kurtarma Operasyonu, System.String[]
ALMANYA'nın Bensheim kasabasında ismi açıklanmayan küçük bir kız çocuğu, rögar kapağına sıkışan bir sıçanın yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı hayvan kurtarma ekibini aradı. Yaklaşık 25 dakika süren kurtarma operasyonuna itfaiye ve hayvan kurtarma ekiplerinin yanı sıra bir grup gönüllü katıldı.

Kışın vücudu yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığı belirtilen hayvan kurtarıldıktan sonra yeniden kanalizasyona bırakıldı.

NEFRET EDİLSELER DE SAYGIYI HAKEDİYORLAR

Hayvanın kurtarılması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bazı yorumlarda, 'herkesin kurtulmak için çaba harcadığı bir hayvanın kurtartılması için neden kalabalık bir ekibin seferber edildiği' sorgulanırken kullanıcıların çoğu, görevlilerin çabasını övdü. Rhein Neckar'dan Michael Sehr, "Nefret edilen hayvanlar bile saygıyı hakediyor" dedi.

KURTARMA EKİBİNE KALPLİ TEŞEKKÜR

Sıçanın sıkıştığı delikten çıkarılmasından sonra hayvan kurtarma ekibini arayan kız çocuğu, görevlilere kendi çizdiği, üzerinde "Danke" (teşekkür ederim) yazan etrafı kalplerle çevrili bir sıçan resmi hediye etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:25 

İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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