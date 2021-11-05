Rögar kapağından çıkan aleve sebep olan gaz kaçağı giderildi - Son Dakika

ELAZIĞ'da rögar kapağında alevlenmeye neden olan ve 4 gündür devam eden gaz kaçağı giderildi. Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, "Üçüncü şahıslar boruyu eğip üzerine toprak dökmüşler. İki üç aydır doğal gaz kaçırıyormuş. Çok büyük bir tehlike atlattık" dedi.

Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alevler tedirginliğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye giden doğal gaz firmasının ekipleri, bölgeyi şeritle kapatıp önlem alarak çalışmalarını sürdürdü. Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, mahallede 4 gündür doğal gaz çalışması olduğunu söyleyerek, "Rögar kapaklarından dışarı alevler çıkıyordu. Yetkililer gelip burada çalışmalarını başlattı. Dün saat 15.00 civarıydı, müdür bey beni çağırdı, "Gel, kaçağı bulduk" dedi. Boruyu eğip üzerine toprak dökmüşler. Üçüncü şahıslar çalışma yaptıktan sonra bu olay olmuş. Burada da çalışma olduğu için biz buraya asfalt döktük. Demek ki bu iki üç aydır doğal gaz kaçırıyormuş. Çok büyük bir tehlike atlattık. Gaz sızıntı yaparak yerini bulup rögar kapaklarından dışarı çıkmış. Hala kokusu devam ediyor. Çünkü yer altına 2,5 aydan fazla sızıntı yapmış. Yetkililer bulup tamir ettiler. 2 saatte bir gelip gidiyorlar. O nedenden dolayı üstlerini tam kapatmadılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemiz biraz rahatladı" diye konuştu.Doğal gaz firmasının bakım mühendisi Kemal Elban, "Taradığımız alanda kaçağı bulduk, onarımını yaptık. Gazı kestiğimiz yere gazı verdik. Borunun üzerine bandı çekip altını ve üstünü doldurup kapattık. Arkadaşlarımız orada tedbir amaçlı 2 saatte bir ölçüm alıyorlar" dedi.