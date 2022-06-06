Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı

06.06.2022 17:57

İşlem yapılması için rögar kapağını kaldıran işçiler, çıkan çok sayıdaki böcek nedeniyle geri kaçtı.

Türkiye'de kaydedilen ancak henüz hangi ilimizde olduğu belli olmayan bir videoda, belediye işçilerinin zor anları yer aldı.

İŞLEM İÇİN KALDIRDILAR

Rögardaki bir işlem için kapağı kaldıran işçiler, kapağın altından aniden çok sayıda böcek çıkması nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçiler, böcekler yüzünden geri kaçtı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bu anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Böceklerin hamam böceği olduğu iddia edildi.

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Türkiye, Yaşam, Son Dakika

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