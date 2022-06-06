Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı

Türkiye'de kaydedilen ancak henüz hangi ilimizde olduğu belli olmayan bir videoda, belediye işçilerinin zor anları yer aldı.

İŞLEM İÇİN KALDIRDILAR

Rögardaki bir işlem için kapağı kaldıran işçiler, kapağın altından aniden çok sayıda böcek çıkması nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçiler, böcekler yüzünden geri kaçtı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bu anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Böceklerin hamam böceği olduğu iddia edildi.