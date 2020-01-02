Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokak aralarında bulunan rögarların kapaklarını çalan 2 kişi yakalandı.

Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokak aralarında bulunan rögarların kapaklarını çalan 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, ilçenin Kışla ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinin sokak aralarında bulunan rögar kapaklarının çalınması üzerine Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettiği 2 kişiyi takibe aldı. Şahıslar, çaldıkları rögar kapaklarıyla birlikte yakalandı.


Hırsızlık zanlıları, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MARDİN

Emniyet Müdürlüğü, Selahaddin Eyyubi, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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