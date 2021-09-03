Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kazada yaşamını yitiren Muhammet Talha Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı. Darıca Fevzi Çakmak Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına yaşamını yitiren gencin babası Musa Karabacak, akrabaları ve yakınları katıldı. Musa Karabacak üzüntüden güçlükle ayakta durabildi. Muhammet Talha'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › RÖGAR KAPAĞININ YANLARI DOLDURULMADI, MOTOSİKLETLİ KURYE MUHAMMET TALHA KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika