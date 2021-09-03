RÖGAR KAPAĞININ YANLARI DOLDURULMADI, MOTOSİKLETLİ KURYE MUHAMMET TALHA KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde kazada yaşamını yitiren Muhammet Talha Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı. Darıca Fevzi Çakmak Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına yaşamını yitiren gencin babası Musa Karabacak, akrabaları ve yakınları katıldı. Musa Karabacak üzüntüden güçlükle ayakta durabildi. Muhammet Talha'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığında toprağa verildi.

Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar

Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti