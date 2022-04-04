RÖGAR KAPAKLARININ ÇALINMASI MUHTARI İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika
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RÖGAR KAPAKLARININ ÇALINMASI MUHTARI İSYAN ETTİRDİ

04.04.2022 15:28

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çalınan rögar kapakları Merkez mahallesi muhtarı Zafer Korkmaz'ı, isyan ettirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çalınan rögar kapakları Merkez mahallesi muhtarı Zafer Korkmaz'ı, isyan ettirdi. Muhtar Korkmaz, okul çevresinde çalınan kapakların ardından açık kalan kanalizasyona öğrencilerin düşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Merkez mahallesinde son günlerde kaldırımda, yol kenarında rögar kapaklarının çalınmasına muhtar Zafer Korkmaz tepki gösterdi. Tekeli Okulu ve Yunus Emre Anadolu Lisesi çevresindeki rögar kapaklarının çalınması özellikle okul çevresinde öğrenciler için tehlike oluşturdu. Son günlerde 4 rögar kapağının çalındığını anlatan Muhtarı Zafer Korkmaz, "3 gün içerisinde Merkez mahallesinde çeşitli noktalarda ve 2 okul çevresindeki rögar kapakları çalındı. Çalınan kapakların bulunduğu yerler açık kaldı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar ve özellikle de öğrencilerin çukura düşmesinden korkuyoruz. Rögar kapaklarını çalan ya da çalma girişiminde bulunanları görenlerin duyarlı davranarak polise bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Öğrenciler ise rögar kapağının çalınması nedeniyle yol kenarındaki üstü açık kalan kanalizasyona düşme tehlikesi olduğunu anlattı.

Korkmaz, belediye ekipleri çalınan rögar kapaklarının yenilerinin yapımı için çalışma başlattığını söyledi. Çalınan kapakların bulunduğu yerin etrafının güvenlik şeridi ile çevrildiğini anlatan Korkmaz, kapakların yenilerini takmak için ölçüm yapıldığına değindi.

RÖGAR KAPAKLARININ ÇALINMASI MUHTARI İSYAN ETTİRDİ
RÖGAR KAPAKLARININ ÇALINMASI MUHTARI İSYAN ETTİRDİ
RÖGAR KAPAKLARININ ÇALINMASI MUHTARI İSYAN ETTİRDİ

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Zafer Korkmaz, Yunus Emre, Muhtar, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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