Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
7 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olan Hasan Şahin'e ait inek, yeni yapılmakta olan üniversite inşaatındaki rögar kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ve fen işleri ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu kepçe yardımıyla rampa yapılan kuyudan kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibi Hasan Şahin'e teslim edildi.
(İHA)
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