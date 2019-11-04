Son Dakika Haberleri: Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Güncel Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

7 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olan Hasan Şahin'e ait inek, yeni yapılmakta olan üniversite inşaatındaki rögar kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ve fen işleri ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu kepçe yardımıyla rampa yapılan kuyudan kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibi Hasan Şahin'e teslim edildi.

(İHA)

Merzifon, İtfaiye, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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