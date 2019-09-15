Son Dakika Haberleri: Rögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Rögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

1 saat önce

Aksaray'da boş rögar kuyusuna düşen koyun, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Rögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı, System.String[]

Aksaray'da boş rögar kuyusuna düşen koyun, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Olay, Aratol Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatan Muzaffer Yerli, arazide bulunan boş rögar kuyusuna bir koyununun düştüğünü gördü. Bir süre kendi imkanlarıyla koyunu kurtarmaya çalışan Muzaffer Yerli, koyunu kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, hemen kurtarma çalışması başlattı. Bir AFAD görevlisi iple indiği yaklaşık 4 metrelik kuyudan koyunu sağ salim çıkartarak kurtardı. Koyun sahibine teslim edilirken, vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY

Aksaray, Aratol, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]