Son Dakika Haberleri: Rögara düşen ineği itfaiye kurtardı
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Rögara düşen ineği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Bolu'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Rögara düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]
Bolu'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağısoku Mahallesi'nde bir tarlada rögarın içerisinde inek olduğunu görenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurdukları halat sistemi ve vatandaşların yardımı ile ineği düştüğü yerden çıkarttı.
Kullanılmayan rögar ekiplerce kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Bolu, İtfaiye, Güncel
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