Rögara düşen ineği itfaiye kurtardı
1 saat önce
Bolu'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:25 Kaynak: AA
'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağısoku Mahallesi'nde bir tarlada rögarın içerisinde inek olduğunu görenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kurdukları halat sistemi ve vatandaşların yardımı ile ineği düştüğü yerden çıkarttı.
Kullanılmayan rögar ekiplerce kapatıldı.
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