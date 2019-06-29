Son Dakika Haberleri: Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düştüğü rögarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde düştüğü rögarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde rögarda köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, rögar kapağını kırarak merdiven ile kanalizasyona indi ve köpeği kurtardı.
Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:26 Kaynak: AA
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