Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde düştüğü rögarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:26 Kaynak: AA
'nın Menteşe
ilçesinde düştüğü rögarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karşıyaka
Mahallesi'nde rögarda köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, rögar kapağını kırarak merdiven ile kanalizasyona indi ve köpeği kurtardı.
Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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