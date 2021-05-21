'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu - Son Dakika

'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu

21.05.2021 12:57
'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinderögara düştüğünü söyleyerek yardım isteyen Raziye Tuna, daha sonra irtibat sağlanamayınca ilçedeki onlarca rögar aranarak 7 saat sonra bulundu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinderögara düştüğünü söyleyerek yardım isteyen Raziye Tuna, daha sonra irtibat sağlanamayınca ilçedeki onlarca rögar aranarak 7 saat sonra bulundu.

Olay, dün akşam ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre evinden çıkan Raziye Tuna, bir süre sonra ortadan kayboldu. Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Rögara düştüm' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bir süre sonra yardım istenen telefon numarasına ulaşılamazken, 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, ilk telefon sinyalinin alındığı bölgede arama yaptı. Bölgedeki onlarca rögara bakıldı. Ancak Tuna bulunamadı. Aramalarını sürdüren ekipler, saat 02.00 saralarında ilçe girişindeki Yazlı Kampı civarında başka bir rögara baktı. Burada Raziye Tuna'nın sesini duyan ekipler, itfaiye merdiveni ve halatla kurtarma çalışması başlattı. Tuna, ekiplerin yaptığı çalışmayla yağmur suyu kanalından çıkarılarak, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Tuna'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.


'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu

Yeni Mahalle, Yüksekova, İtfaiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu - Son Dakika


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