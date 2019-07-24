Son Dakika Haberleri: Rögarda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Rögarda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

6 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur suyu rögarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kedi sesi dinletilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Rögarda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur suyu rögarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kedi sesi dinletilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda yağmur suyu rögarından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Marketten aldıkları sütü gösteren ve telefondan kedi sesi dinleten itfaiye ekipleri, hayvanın çıkmasını sağladı.
Cumhuriyet Meydanı, Sakarya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Kahramanmaraş'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 15:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rögarda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]