Son Dakika Haberleri: RÖGARDA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU
Son Dakika Güncel Haber

RÖGARDA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

24 dakika önce

TAKSİM'de gece saatlerinde bir rögarda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu.

Ozan URAL İSTANBUL DHA - TAKSİM'de gece saatlerinde bir rögarda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Taksim'de saat 00.30 sıralarında duyulan patlama sesi çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Kazancı Yokuşu olarak bilinen Osmanlı Sokağı'nı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ayrıca bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, incelemeler sonucu patlamanın bir rögarda meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan olay yerinde çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında sokak yaklaşık bir saat yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmanın ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

Taksim, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı
12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu Elazığ'da mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 02:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RÖGARDA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]