Rögardan çıkarılan kişi, yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş - Son Dakika

Rögardan çıkarılan kişi, yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş

15.10.2020 12:48
Rögardan çıkarılan kişi, yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş, System.String[]

RİZE'de kendisini kaçırmaya çalıştıklarını önü süren, gizlenmek için girdiği yağmur suyu kanalında kokudan etkilenip yardım isteyince fark edilip kurtarılan seyyar satıcı E.D.'nin (30), kanalda yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı.

RİZE'de kendisini kaçırmaya çalıştıklarını önü süren, gizlenmek için girdiği yağmur suyu kanalında kokudan etkilenip yardım isteyince fark edilip kurtarılan seyyar satıcı E.D.'nin (30), kanalda yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. E.D.'nin kendisini kaçırmaya çalıştıklarını öne sürdüğü 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşı ile tartışan seyyar satıcı E.D., kaçırılıp öldürüleceğini düşünerek kaçtığı dere yatağından yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanaldan ilerleyip denizden çıkmayı amaçlayan E.D., bir süre sonra koku nedeniyle kendisini kötü hissetmeye başladı. E.D., Cumhuriyet Caddesi'nde bir rögarı yumruklayarak yardım istedi. Sesleri duyan kestane satıcısının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, rögarın kapağını açıp, E.D.'yi çıkardı. E.D., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİLOMETRE İLERLEMİŞ

E.D.'nin, 1.5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki yağmur suyu kanalında yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Rize Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polise ifade veren E.D., arkadaşlarının kendisine bir şey yapmasından korktuğunu, bu nedenle kaçarak en yakındaki kanala girdiğini anlattı.

E.D.'nin ifadesi doğrultusunda, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

KESTANE SATICISI O ANLARI ANLATTI

Rögardan gelen sesleri duyarak ekiplere haber veren kestane satıcısı Mustafa Beşiktepe, o anları anlattı. Satış yaparken rögardan sesler duyduğunu anlatan Beşiktepe, "Birisi 'İmdat' diye bağırıyordu. Gittim, baktım, içeride biri vardı. 'Kaçırdılar beni kurtarın' diyordu. Hemen polis aradım. Sonra ekipler geldi ve adamı çıkardılar. Ben gece sabaha kadar korkudan uyuyamadımö dedi.

Rize Devlet Hastanesi, Seyyar Satıcı, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rögardan çıkarılan kişi, yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor         
11:29
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 12:57:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rögardan çıkarılan kişi, yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei