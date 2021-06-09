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Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı - Son Dakika

Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı

09.06.2021 12:01

Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar yine rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler rögardan taşan mavi suya bulanırken; yoldan geçenler kimyasal atık sebebiyle tedirgin olduklarını söyledi.

Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyona bırakılan atıklar yine rögarlardan taştı. Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı atık nedeniyle maviye büründü. Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı. Çevre sakinleri durumdan oldukça tedirgin ve rahatsız olduklarını dile getirdi.

Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti

"SU DEĞİL ZEHİR AKIYOR"

Esenyurt'ta taksi şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz, "Çocukları resmen dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Resmen su değil zehir akıyor. Deniz mavisi fabrika atıkları ve suları geliyor. Bunlar da içme sularına katılıyor. İster istemez her gün kazı, ekleme yapılıyor, bunlar da sulara katılıyor" dedi.

Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti

"SU YOĞUN ŞEKİLDE TÜM YOLU KAPLADI"

Aynı mahallede oturan Mesut Tulgay ise, "Daha önceden oluyordu, sonrasında buraya tadilat yapıldı. Daha biteli 3-4 gün oldu, yapıldığı halde aynı şekilde mavi su akmaya başladı. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde yapılan rögardan dışarıya çıkmaya başladı. Görmüş olabilirsiniz, su yoğun bir şekilde tüm yolu kapladı. Hastaneye aşırı derece yakın, insan sirkülasyonunun ve sitenin olduğu bir noktadayız" diye konuştu.

Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı

Esenyurt, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı - Son Dakika


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