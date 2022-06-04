Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı

Dilovası'nın Diliskelesi Mahallesi'nde sanayi kuruluşlarının bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi'nde yolun ortasında bulunan rögardan beyaz renkli su taştı. Rögardan taşan su yolun kenarındaki ıslah çalışması yapılan dereye aktı. Rögardan bir süre akan beyaz renkli su tedirginlikle izlenirken, dere suyunun rengi de beyaza büründü. Bir tesisin atık sularını bırakması sonucu rögarın taştığı tahmin edilirken, su akışı bir süre sonra durdu.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, su, Güncel, Son Dakika

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