Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı - Son Dakika
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Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı

04.06.2022 23:05
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde rögardan taşan beyaz renkli su, dereye aktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde rögardan taşan beyaz renkli su, dereye aktı. Deredeki su beyaz renge büründü.

Dilovası'nın Diliskelesi Mahallesi'nde sanayi kuruluşlarının bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi'nde yolun ortasında bulunan rögardan beyaz renkli su taştı. Rögardan taşan su yolun kenarındaki ıslah çalışması yapılan dereye aktı. Rögardan bir süre akan beyaz renkli su tedirginlikle izlenirken, dere suyunun rengi de beyaza büründü. Bir tesisin atık sularını bırakması sonucu rögarın taştığı tahmin edilirken, su akışı bir süre sonra durdu.


Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı
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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rögardan taşan beyaz renkli su dereye aktı - Son Dakika
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