Roger Federer, Miami Açık zaferi ile bir kez daha zamana meydan okuyor

Bu yazı, New York Times'ın internet sitesinde 31 Mart 2019 tarihinde

yayımlanmıştır

.













Roger Federer’in Miami Açık finalindeki saf tenisini ve baskın oyununu bir kenara koyalım. Federer, kafasına koyduğunda en güçlü rakiplerini yenmeyi ve hatta John Isner’ın öldürücü servislerini her durumda kırmayı oldukça iyi biliyor.



37 yaşındaki Federer’in hâlâ en üst seviyesinin yakınında olduğuna şüphe yok. Sanki on yaş genç bir adammış gibi hareket ediyor ve bu sezon 18 galibiyet-2 mağlubiyetlik ışıltılı bir karneye sahip sahip. Ekselansları pazar günkü 6-1 ve 6-4'lük zaferinden sonra, 2019 yılında kadınlarda ve erkeklerde birden fazla turnuva kazanan ilk tenisçi oldu.



"Bir mekanizma gibi" diyor Isner, daha önce yaşanmamış üst üste 33 farklı tekler şampiyonu serisini Federer'in sonlandırmasından bahsederken. "Bizim oyunumuzun en büyüklerinden biri."



Federer belki tenisin en büyüğü, ancak yine de elmaları armutlar ve Federer’leri Laver’lar ile karşılaştırmanın zorluğu devam ediyor. Dönemleri kıyaslamak, Rafael Nadal ve Novak Djokovic kazanmayı sürdürürken nihai listeler yazmak kadar saçma gözüküyor.



Fakat Federer'in bitmek bilmeyen mükemmeliyeti, her zaman için zarif ve ikna edici bir argümandır. Hatta tenis şampiyonları için final günlerinde ona karşı mücadele etmenin ve başarıya ulaşmanın ne kadar çetrefilli olduğunun hatırlatılması da.



Federer’in Miami'de finaldeki rakibi, turnuvanın son şampiyonu 33 yaşındaki John Isner’dı. Isner, ikinci setin puan aralarında stres kırığı olmasından korktuğu sol ayağındaki sakatlık yüzünden topallamaya başladı.



"Bunun gibi bir şeyle daha önceden karşılaşmamıştım." dedi Isner. Acıyı ilk setin sonlarında hissetmeye başlamıştı.



Ve kısa bir süre sonra Federer'in dördüncü Miami Açık tek erkekler kupasını havaya kaldırma zamanı gelmişti. Kupayı alırken tokalaştığı yetkililerden biri, uzun süre önce tenisi bırakan ve şu an 39 yaşında turnuva direktörlüğünü üstlenen James Blake, onun eski bir rakibiydi.



"Roger, daha ne diyebilirim bilmiyorum." dedi Blake, Federer'in 101. tekler turnuva şampiyonluğu sonrası. "Bu bana sanki olması gerekenden daha az kazanmışım gibi hissettiriyor."



Federer neslinin neredeyse tüm yıldızları artık başka rollere geçiş yaptı. Örneğin Tommy Haas, Federer’in yakın arkadaşlarından biri, şimdi Indian Wells'te turnuva direktörü. Federer ilk maçına 1999 yılında Miami'de çıkmıştı ve ekselanları, o yıl katılım gösterip hâlâ tekler maçı oynayan tek kişi.



"Miami Açık benim için oldukça uzun bir yolculuk oldu." diyen Federer, "1999'da burada wildcard (katılma daveti) almıştım ve ilk finalimi burada, 2002 yılında Andre Agassi'ye karşı oynamıştım." ifadelerini kullandı.



Roger, 2005 ve 2006 yılındaki zaferlerinin ardından 2017 yılında, yani diz ameliyatını takip eden iyileşme sürecinden sonra zirveye tekrar yol alma yolculuğunda Miami’de şampiyon olmuştu.



Bunlar onun son şaşaalı günleri olabilirdi. Ancak gösterişli günler 2019 yılında Dubai ve Miami'deki kupalar ile devam ediyor. Bir başka büyük başarı Indian Wells’te de gelmek üzereydi fakat ekselansları başabaş geçen üç setlik finalde Dominic Thiem’e mağlup olmaktan kurtulamadı.



Federer, bu yenilgiden sonra herkesi ikna edecek bir şekilde geri döndü. Hem de tanıdık bir turnuvada, ancak alışılmadık bir kortta, Hard Rock Stadyumu’nda: Miami Açık'a 31 yıldır ev sahipliği yapmış, daha samimi ve butik bir ortama sahip Key Biscayne’in yerine geçen, daha yüksek seyirci kapasiteli yeni kort.



2018 yılında, Miami Açık henüz bir NFL arenası olan Hard Rock Stadyumu yerine bir ada üzerinde düzenlenirlen, Federer ilk turda Thanasi Kokkinakis'e kaybetmişti. Dahası Federer bu yıl aynı turda bir başka korkuyu Radu Albot'a karşı yaşadı. Albot’a karşı üç set sonunda kazanan ekselansları, bu zorlu galibiyetin ardından yakaladığı momentumla üst üste beş maçı set vermeden kazandı.



"Dile kolay... Geçen sene istediğim gibi olmadı, o yüzden bu sene gelmemeyi düşünüyordum. Bunun yerine, bu sene toprak kort sezonunda yer alacağım için belki de bir toprak kort turnuvası seçebilirdim." demişti Federer. "Ancak sert kortta biraz daha oynamak istedim. ‘Hadi şu yeni ortamı görelim.’ dedim. Dürüst olmak gerekirse, burayı görmek beni oldukça heyecanlandırdı. Geçen sene burada kötü sonuç almış fakat iyi tenis oynamıştım. Bu sene de Avustralya Açık sonrası olmasına rağmen burada gayet iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu yüzden takım olarak mutluyuz, buraya gelerek doğru kararı almışız."



Takım ayrıca, 2016'daki kısa ve tatmin etmeyen Monte Carlo ile Roma ziyaretlerinden sonra Federer'in ilk kez toprakta oynaması üzerinde hemfikir oldu. Ekselanslarının sıradaki turnuvası mayıs başındaki Madrid Açık olacak. Mayısa kadar geçecek süre, yeni bir başlangıç yapmak ve oyunun toprak yüzeyini tekrar hatırlamak için ona zaman verecek.



Kendine ne kadar güveniyor?



"Çok güvenmiyorum, artık nasıl kayılacağını bile hatırlamıyorum. Biliyorsunuz, şu aşamada küçük, bebek adımlarıyla ilerliyorum."



Beklentileri yükseltmekten kaçınmak ve ardından beklentileri aşmak her zaman akıllıcadır. Özellikle de 11 kez Fransa Açık şampiyonu ve tarihin en başarılı toprak oyuncusu Nadal'ın krallık sınırlarına girerken.



Fakat Avustralya Açık dördüncü turunda Stefanos Tsitsipas'a yenilmesine rağmen Federer'in 2019’da tatmin edici bir sert kort macerasına sahip olduğu söylenebilir.



Federer, geçtiğimiz pazar günü işini mükemmel bir şekilde yaptı. Isner'ın korktuğu ve ondan beklediği gibi.



"Onun bugün iyi oynayacağını biliyordum; onun topu çok büyük gördüğünü biliyordum." dedi Isner. "Kesinlikle durum buydu. Ben ilk sette kazanacak kadar iyi oynamadım, bundan eminim."



Federer final öncesinde Isner'ın servisini karşılama tecrübesini bir kalecinin penaltı vuruşundaki durumuyla karşılaştırmıştı.



Metafora göre konuşacak olursak Federer rakibinin servis gücünü slice'larıyla eritti, maçın hemen başında servis kırarak penaltıyı kurtardı ve iki metrelik Isner'ın bile yakalamakta zorlandığı passing shot'lar gönderdi.



Federer servis kullandığı oyunları hızlı bir şekilde bitirdi. Maçtaki 20 ilk servis puanının tamamını kazandı ve ikinci servislerinde sadece üç puan kaybetti.



2015 yılından beri Federer ile resmi bir maçta karşılaşmayan Isner, bu treni durdurmak veya çok sevilen tie-break’lerinden birini yakalamak için performansının zirvesinin çok yakınında olmalıydı.



Ancak Isner en üst noktasının uzağındaydı. Ayrıca ikinci setin sonlarındaki sakatlığının ardından topallamaya başlamıştı ve basın toplantısında acıdan yüzünü buruşturuyordu.



Federer, karşısında Isner zorlanırken oyuna odaklanmada tecrübesinin kendisine yardımcı olduğunu belirterek "Umarım o iyidir. Maç içinde bunun ciddi olmadığını ümit edersiniz. Ama hiç şüphesiz içinden çıkılması güç bir durum." ifadelerini kullandı.



Darvinci nitelikte, bireysel bir spor dalında yıllar ilerledikçe zinde ve hevesli kalmak gerçekten çok zor bir şey. Üstelik bunu kendinizden daha genç rakiplere karşı ve kupalar kazanmaya devam ederek sürdürmek çok daha zor.





Çeviri: Toygar ÇALAPÖVER