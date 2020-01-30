Roger Federer - Novak Djokovic maçı saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika
Son Dakika Spor Roger Federer - Novak Djokovic maçı saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika Spor

Roger Federer - Novak Djokovic maçı saat kaçta hangi kanalda?

6 saat önce

Tenisseverler dev maç için nefeslerini tuttu.

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Tenisseverler dev maç için nefeslerini tuttu. Erkekler tenisinin iki büyük ismi Roger Federer ile Djokovic, Avustralya Açık yarı finalinde karşı karşıya geliyor.


Zorlu rekabette ikili arasında oynanan 49 maçta Roger Federer 23 kez galip geldi. Novak Djokovic ise 26 kez mutlu sona ulaştı. Dünya iki numarası Novak Djokovic ile 38 yaşında olmasına rağmen hala bu seviyede kalabilen ve üç numara pozisyonunda olan Roger Federer arasındaki zorlu mücadelenin yayın bilgisi de netleşti.


ROGER FEDERER - NOVAK DJOKOVİC MAÇI HANGİ KANALDA?


İsviçreli Roger Federer ile Sırp Novak Djokovic arasındaki maç bugün saat 11.30'da başlayacak. Eurosport 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadeleyi bu sayfadan da anbean takip edebilirsiniz.


FEDERER - DJOKOVİC (1. SET) Maç henüz başlamadı


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OCAK DENİNCE AKLA GELEN; AVUSTRALYA AÇIK


Avustralya Açık, her sene Ocak ayında Melbourne Park'ta düzenleniyor. Drt dünya Grand Slam tenis turnuvasından ilki olan Avustralya Açık ile birlikte Wimbledon, Fransa Açık (Roland Garros) ve Amerika Açık tenis turnuvaları düzenleniyor. Avustralya'da maçların oynandığı en büyük kortlar ise Rod Laver Arena ve Hisense Arena...

Novak Djokoviç, Roger Federer, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:20 
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