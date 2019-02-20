Son Dakika Haberleri: Roger Federer Toprak Korta Geri Dönüyor

Roger Federer Toprak Korta Geri Dönüyor

31 dakika önce

Madrid Açık'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki tenisçinin 3-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacağı belirtildi.

Roger Federer Toprak Korta Geri Dönüyor, System.String[]
Madrid Açık'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki tenisçinin 3-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacağı belirtildi. 

İlerleyen yaşının ardından kariyerini uzatmak amacıyla son iki sezondur toprak kort turnuvalarına katılmayan Federer, Madrid Açık ile iki yıllık aranın ardından yeniden toprak kortta sahne alacak. 

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, Madrid Açık'ta 2006, 2009 ve 2012 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:55 

Madrid, Güncel
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