'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 'Roger' kod adlı PKK'lı terörist Fırat Şimdi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:08 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 'Roger' kod adlı PKK'lı terörist Fırat Şimdi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 'Roger' kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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