Son Dakika Haberleri: 'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
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'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 'Roger' kod adlı PKK'lı terörist Fırat Şimdi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 'Roger' kod adlı PKK'lı terörist Fırat Şimdi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 'Roger' kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:08 Kaynak: DHA
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