Bitcoin'in Erken Yatırımcısı Roger Ver, Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarıyla Gözaltında - Son Dakika
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Bitcoin'in Erken Yatırımcısı Roger Ver, Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarıyla Gözaltında

Bitcoin dünyasının öncü isimlerinden Roger Ver, İspanya'da vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesine göre Ver, posta yoluyla dolandırıcılık, vergi kaçırma ve yanıltıcı vergi beyannamesi sunma suçlarıyla itham ediliyor. Ver'in kontrolündeki şirketlerin 70.000 Bitcoin'e sahip olduğu ve bu Bitcoin'leri ele geçirerek yaklaşık 240 milyon dolar nakit elde ettiği iddia ediliyor.

01.05.2024 10:00
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Bitcoin dünyasının öncü isimlerinden biri olan Roger Ver, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gündemde. İspanya'da tutuklanan Ver, yaklaşık 240 milyon dolarlık bir vurgun yapmakla suçlanıyor.

Bitcoin'in Erken Yatırımcısı Roger Ver, Gözaltında

Bitcoin'in erken dönem yatırımcılarından olan Roger Ver, vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı'nın Salı günü yayınladığı iddianameye göre Ver, posta yoluyla dolandırıcılık, vergi kaçırma ve yanıltıcı vergi beyannamesi sunma suçları ile itham ediliyor. İspanya'da bu hafta sonu gözaltına alınan Ver'in, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilebilme ihtimali bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ver'in, ABD İç Gelir Servisi'ni (IRS) yanıltarak, 48 milyon dolarlık zarara neden olduğu iddia ediliyor. İddianame, 2017 yılına kadar Ver'in kontrolündeki MemoryDealers ve Agilestar isimli iki şirketin 70.000 Bitcoin'e sahip olduğunu belirtiyor. Bu dönemde, Ver'in bu Bitcoin'leri ele geçirerek Kasım 2017'de bunların bir kısmını kripto para borsalarında satarak yaklaşık 240 milyon dolar nakit elde ettiği öne sürülüyor.

Ver, 2014 yılında ABD vatandaşlığından çıkarak St Kitts ve Nevis vatandaşlığını kabul etmesine rağmen, yasal olarak ABD'deki şirketlerinden elde ettiği gelirler üzerinden IRS'ye bildirim yapmak ve vergi ödemekle yükümlüydü. İddiaya göre, Ver bu Bitcoin işlemlerini muhasebecisinden sakladı ve 2017 yılında IRS'ye sunulan vergi beyannamesinde bu kazançları gizledi. Buna ek olarak, DOJ, Ver'in şirket değerlerini düşük göstererek ve kişisel Bitcoin sahipliğini gizleyerek yanıltıcı vergi beyannameleri hazırlattığı ve bunları IRS'ye sunduğu iddiasında bulunuyor.

Son olarak bir zamanlar "Bitcoin Jesus" olarak anılan ve dijital cüzdan geliştiricisi Bitcoin.com'un eski CEO'su olan Ver, olaylar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

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Son Dakika Kripto Bitcoin'in Erken Yatırımcısı Roger Ver, Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarıyla Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin'in Erken Yatırımcısı Roger Ver, Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarıyla Gözaltında - Son Dakika
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