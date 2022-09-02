Maç esnasında tribünde cinsel ilişkiye giren çift stattan kovuldu - Son Dakika
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Maç esnasında tribünde cinsel ilişkiye giren çift stattan kovuldu

02.09.2022 10:44

Kanada'da bulunan Rogers Center stadyumunda Toronto Blue Jays ve Chicago Cub arasında gerçekleşen mücadele esnasında tribünde cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle stattan çıkarıldı.

Rogers Center'da Toronto Blue Jays ve Chicago Cub arasında maç gerçekleşti. Stadyumun en üst katında köşede kucak kucağa cinsel ilişkiye girdikleri sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. İkilinin bu hareketleri izleyicilerin dikkatini çekerek daha sonra durum güvenlik görevlisine bildirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ UYARMAKTA ÇEKİNDİ

Bunun üzerine güvenlik görevlileri olay yerine geldi. Yaklaşıp uyarmakta çekimser kaldıkları iddia edilen görevliler, çifti uyardıktan sonra onlara çıkışa kadar eşlik etti.

ÇİFT ZORLA STATTAN ATILDI

Ardından stattan çıkmak istemeyen çift zorla stattan atıldı. Görevliler zorluk çıkaran çift için polis ekiplerini aradı. Ekipler olay yerine geldi. Toronto Polis Teşkilatı, söz konusu olayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. Bu da, ikiliyle ilgili herhangi bir suçlamada bulunulmadığı anlamına geliyor. Toronto Blue Jays ise olaya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

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