Son Dakika › Spor › Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvasına koronavirüs engeli - Son Dakika Spor
Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvasına koronavirüs engeli
6 saat önce
Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgını Kanada'da yapılacak kadınlar tenis turnuvasının ertelenmesine neden oldu.
Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgını Kanada'da yapılacak kadınlar tenis turnuvasının ertelenmesine neden oldu.Kanada'nın Motreal şehrinde 7-16 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rogers Kupası kadınlar tenis turnuvası, soronavirüs salgını sebebiyle 6-15 Ağustos 2021 tarihine ertelendi. Toronta'da 6-18 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvası ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:41 Kaynak: DHA
Son Dakika Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı