Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvasına koronavirüs engeli

Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgını Kanada'da yapılacak kadınlar tenis turnuvasının ertelenmesine neden oldu.Kanada'nın Motreal şehrinde 7-16 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rogers Kupası kadınlar tenis turnuvası, soronavirüs salgını sebebiyle 6-15 Ağustos 2021 tarihine ertelendi. Toronta'da 6-18 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvası ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.