Steam'de oyuncular tarafından 15 bin inceleme ile çoğunlukla olumlu alan oynaması ücretsiz TPS oyunu Rogue Company'nin sistem gereksinimleri merak ediliyor. Operatörler açarak savaşa dahil olabileceğiniz Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB? İşte detaylar…

ROGUE COMPANY HAKKINDA

Hazırlanın ve dünyanın kaderini sizin elinize veren üçüncü şahıs taktik aksiyon nişancı oyunu Rogue Company'ye katılın. Egzotik yerler, heyecan verici silah sesleri ve patlamalar içeren nesnel ve aksiyona dayalı oyun modlarında düşman ekibini alt edin… bir sürü patlama. Takımını topla ve şimdi ÜCRETSİZ oyna!

ROGUE COMPANY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rogue Company Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel(R) Core i5-2320

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 555

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Rogue Company Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 3.20 ghz 12

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 960

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Rogue Company Kaç GB

Rogue Company'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

ROGUE COMPANY OYNANIŞ FRAGMANI