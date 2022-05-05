Steam'de oyuncular tarafından 15 bin inceleme ile çoğunlukla olumlu alan oynaması ücretsiz TPS oyunu Rogue Company'nin sistem gereksinimleri merak ediliyor. Operatörler açarak savaşa dahil olabileceğiniz Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB? İşte detaylar…
Hazırlanın ve dünyanın kaderini sizin elinize veren üçüncü şahıs taktik aksiyon nişancı oyunu Rogue Company'ye katılın. Egzotik yerler, heyecan verici silah sesleri ve patlamalar içeren nesnel ve aksiyona dayalı oyun modlarında düşman ekibini alt edin… bir sürü patlama. Takımını topla ve şimdi ÜCRETSİZ oyna!
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Rogue Company'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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