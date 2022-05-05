Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB? - Son Dakika

Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB?

Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB?
Son Güncelleme: 05.05.2022 11:37

Oynaması ücretsiz çok oyunculu TPS oyunu Rogue Company'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. 20 milyondan fazla oyuncuya sahip Rogue Company'de 4v4 ve 6v6 oyun modları ile düşmanlarla karşı karşıya gelin. Peki, Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB? Detaylar haberimizde…

Steam'de oyuncular tarafından 15 bin inceleme ile çoğunlukla olumlu alan oynaması ücretsiz TPS oyunu Rogue Company'nin sistem gereksinimleri merak ediliyor. Operatörler açarak savaşa dahil olabileceğiniz Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB? İşte detaylar…

ROGUE COMPANY HAKKINDA

Hazırlanın ve dünyanın kaderini sizin elinize veren üçüncü şahıs taktik aksiyon nişancı oyunu Rogue Company'ye katılın. Egzotik yerler, heyecan verici silah sesleri ve patlamalar içeren nesnel ve aksiyona dayalı oyun modlarında düşman ekibini alt edin… bir sürü patlama. Takımını topla ve şimdi ÜCRETSİZ oyna!

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ROGUE COMPANY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB?

Rogue Company Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
  • İşlemci: Intel(R) Core i5-2320
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 555
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Rogue Company Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7 3.20 ghz 12
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 960
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Rogue Company Kaç GB

Rogue Company'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

ROGUE COMPANY OYNANIŞ FRAGMANI

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Son Dakika Gamegar Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rogue Company sistem gereksinimleri neler? Rogue Company kaç GB? - Son Dakika
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