Rogue Legacy sistem gereksinimleri neler? Rogue Legacy kaç GB? - Son Dakika
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Rogue Legacy sistem gereksinimleri neler? Rogue Legacy kaç GB?

08.04.2022 11:40
Rogue Legacy sistem gereksinimleri neler? Rogue Legacy kaç GB?

Bağımsız video oyun stüdyosu Cellar Door Games tarafından geliştirip yayınlanan Rogue-like tarzı oyun Rogue Legacy'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki, Rogue Legacy sistem gereksinimleri neler? Rogue Legacy kaç GB? Detaylar haberimizde…

2D aksiyon platform ve Roguelike oyunu olan Rogue Legacy'nin Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, Rogue Legacy sistem gereksinimleri neler? Rogue Legacy kaç GB? İşte detaylar…

ROGUE LEGACY HAKKINDA

Platform oyunu olan Rogue Legacy'de her öldüğünüz zaman yerinize sizin çocuğunuz gelecektir ve bu bir döngü halinde devam edecektir. Her çocuk birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bir çocuk renk körü olabilirken diğerinde vertigo olabilir hatta bir sonraki çocuk cüce bile olabilir. Bu eğlenceli macerada Rogue Legacy oynamak isteyen kullanıcılar için işte Rogue Legacy sistem gereksinimleri

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Rogue Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi:Windows XP/Vista/7
  • İşlemci:1.6 Ghz
  • Bellek:1 GB RAM
  • Ekran Kartı:X1950 Pro, 7900 GT
  • DirectX®:9.0c
  • Depolama:400 MB HD space

Rogue Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi:Windows XP/Vista/7
  • İşlemci:2 Ghz
  • Bellek:2 GB RAM
  • Ekran Kartı:HD 4770, 8800 GTX
  • DirectX®:9.0c
  • Depolama:400 MB HD space

Rogue Legacy Kaç GB?

Rogue Legacy'yi oynamak için en temel kurulum dahil 400 MB boş alan gerekmektedir.

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