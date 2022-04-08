2D aksiyon platform ve Roguelike oyunu olan Rogue Legacy'nin Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, Rogue Legacy sistem gereksinimleri neler? Rogue Legacy kaç GB? İşte detaylar…
Platform oyunu olan Rogue Legacy'de her öldüğünüz zaman yerinize sizin çocuğunuz gelecektir ve bu bir döngü halinde devam edecektir. Her çocuk birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bir çocuk renk körü olabilirken diğerinde vertigo olabilir hatta bir sonraki çocuk cüce bile olabilir. Bu eğlenceli macerada Rogue Legacy oynamak isteyen kullanıcılar için işte Rogue Legacy sistem gereksinimleri
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Rogue Legacy'yi oynamak için en temel kurulum dahil 400 MB boş alan gerekmektedir.
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