Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora oldu: En az 16 ölü var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora oldu: En az 16 ölü var - Son Dakika Dünya

Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora oldu: En az 16 ölü var

7 saat önce

Rohingya mültecilerini taşıyan bir bot Bengal Koyu'nda alabora oldu. Kurtarma ekipleri, 125 Arakanlı Müslümanı taşıyan teknenin batması sonrası en az 16 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora oldu: En az 16 ölü var, System.String[]

Rohingya mültecilerini taşıyan bir teknenin Bengal Koyu'nda alabora oldu. Kurtarma ekipleri, 125 Arakanlı Müslümanı taşıyan teknenin batması sonrası en az 16 kişinin cansız bedenine ulaştı.


Ahşaptan teknenin yakınlarında battığı St. Martin Adası'ndan yetkili Noor Ahmed, ölenlerin 14'ünün kadın birisinin ise çocuk olduğunu söyledi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:44 
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