Rohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyor

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının bir kısmını gönüllü olarak ülkelerine geri göndermek için BM ve Dakka hükümetinin başlattığı girişim mültecilerin karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kaldı.Myanmar'dan hükümetin askeri operasyonları nedeniyle kaçarak komşu ülke Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan Rohingya Müslümanlarını ülkelerine geri gönderme girişimi bir kez daha başarısız oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileri ve Bangladeş hükümetiyle görüşen bir grup mülteci, güvenlikleri sağlanmadığı ve vatandaşlık hakları güvence altına alınmadığı sürece Myanmar'a dönmek istemediklerini iletti.



Mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgilenen Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi Halid Hüseyin, Çarşamba ve Perşembe günleri 221 aileyle görüştüklerini ve hiçbirinin dönmeye ikna olmadığını ifade etti. BM ve Bangladeş hükümeti gözetiminde mültecileri sınıra taşıyacak olan otobüslerin beklediği toplanma alanına hiç kimsenin gitmediğini aktaran Hüseyin, günün ilerleyen saatlerine kadar bekleyeceklerini söyledi.



Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetin mültecileri geri dönmeye zorlamayacağını ancak rızaları olduğunda gidebileceklerini söyledi.



2017'de yapılan anlaşma, Bangladeş hükümetinin verdiği 22 bin kişilik listeden Myanmar hükümetinin onayladığı 3 bin 450 Rohingya'nın ülkelerine geri dönmelerine imkan tanıyordu.



Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun Ağustos 2017'de bir polis karakoluna saldırı düzenlemesinin ardından Myanmar silahlı kuvvetlerinin başlattığı operasyonlar nedeniyle yaklaşık bir milyon Rohingya Müslümanı ülkesini terk ederek Bangladeş'e sığınmıştı.



BM, Myanmar'da yaşananların "soykırım niyeti" taşıdığını belirtirken, operasyonlarda yer alan üst düzey yetkililerinbu suçla yargılanmaları gerektiğini belirtiyor.



Nüfusunun çoğunluğu Budist olan Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, devlet tarafından resmi bir azınlık olarak tanınmıyor.



Gönüllü geri dönüş esası



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ilgili hükümetlerle birlikte çalışarak bu insanların gönüllü olarak geri dönmelerinin koşullarını değerlendirğini" açıkladı. Dujarric, gönüllü geri dönüşünün kendileri açısından esas olduğunu ifade etti.



Geçen Kasım ayında da Rohingyaları geri gönderme girişimi hiçbir mültecinin gönüllü olmaması nedeniyle ertelenmişti. Binlerce mülteci protesto gösterisi düzenleyerek geri gönderilmelerine karşı çıkmıştı.



AP,dpa/GY,JD



(c)