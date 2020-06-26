Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi - AÇE - Son Dakika

Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi - AÇE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barınakta bekleyen mülteciler Mültecilere giyecek ve maske dağıtılması Mültecilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi AÇE - Endonezya'nın Açe sularında mahsur kalan Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barınakta bekleyen mülteciler
Mültecilere giyecek ve maske dağıtılması
Mültecilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi AÇE - Endonezya'nın Açe sularında mahsur kalan Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen mültecilere, yiyecek, giyecek ve maske yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:46 Kaynak: AA
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