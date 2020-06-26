Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi - AÇE - Son Dakika

Sağlık kontrolünden geçirilen mültecilere, yiyecek, giyecek ve maske yardımı yapıldı.

Mültecilere giyecek ve maske dağıtılması

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