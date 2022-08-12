Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor - Son Dakika
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Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

12.08.2022 10:56
Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

ROIET, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin yapımı tarım drone'ları, Tayland'daki yerel çiftçilerin daha verimli, rahat ve güvenli çalışmasına yardımcı olmak için tahıl tarlaları üzerinde uçuyor.

ROIET, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin yapımı tarım drone'ları, Tayland'daki yerel çiftçilerin daha verimli, rahat ve güvenli çalışmasına yardımcı olmak için tahıl tarlaları üzerinde uçuyor.

Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu kontrol ediyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu kontrol ediyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu kontrol ediyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu çalıştırıyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

1 Ağustos 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Tayland'ın Roi Et şehrinde pestisit püskürten bir DJI tarım drone'unu gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

1 Ağustos 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Tayland'ın Roi Et şehrinde pestisit püskürten bir DJI tarım drone'unu gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor - Son Dakika

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