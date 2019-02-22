Rojda, İlik Naklini Beklediği Hastanede Resim Sergisi Açtı

AKUT Lenfoblastik Lösemi hastası Rojda Çakır (15), ilik nakli olmak için geldiği Antalya'da, 4 aylık tedavi sürecinde akrilik, guaj, pastel, yağlı boya ve kara kalemle onlarca resim yaptı.

AKUT Lenfoblastik Lösemi hastası Rojda Çakır (15), ilik nakli olmak için geldiği Antalya'da, 4 aylık tedavi sürecinde akrilik, guaj, pastel, yağlı boya ve kara kalemle onlarca resim yaptı. Ablasından alınacak ilikle yaşama tutunacak olan Rojda, yaptığı resimlerinden oluşan ilk sergisini de tedavi gördüğü hastanede açtı.



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Direktörü Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, Rojda'nın daha önce Diyarbakır'da tedavi gördüğünü, hastalığının tekrarlaması üzerine kendilerine başvurduğunu belirtti. Prof. Dr. Yeşilipek, 'Rojda 3,5 aydır bizde tedavi görüyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra mart ayında ilik nakli olacak. Kardeşinden nakil yapacağız. Umarım Rojda'yı sağlığına kavuştururuz dedi. Rojda ile birlikte sergisini gezen ve resimleriyle ilgili tek tek bilgi alan Prof. Dr. Yeşilipek, 'İnşallah sağlığına kavuşur ve ileride çok güzel resimler yapar. Ben onun profesyonel bir sanatçı olacağına inanıyorum. Gelecek açısından umut vadeden genç bir ressam Rojda dedi.



'4 AY BOYUNCA RESİM YAPTIM'



Ablası Elif Çakır'dan (19) yapılacak ilik naklini beklerken tedavi gördüğü hastanenin odasında resimler yaptığını belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Rojda, ilk sergisini açmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi. Ortaokuldan bu yana resim yaptığını anlatan Rojda, 'En çok karakalem seviyorum ama guaj, pastel, akrilik ve yağlı boyayla da resimler yapıyorum dedi. İlik nakli beklerken yaptığı resimlerle sergi açmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Rojda, kendisi gibi ilik nakli bekleyen ve ilik nakli olan yaşıtlarına 'Ben herkesin mutlu olmasını, hayata sımsıkı sarılmasını istiyorum. Bu tedavi sürecinde bir şeylerle uğraşmalarını istiyorum. Ben resimle uğraştım ve 4 ayım bitti. Zaman geçti. Şimdi nakli bekliyorum diye konuştu.



'HERKES BİZİM GİBİ ŞANSLI OLSUN'



8 çocuğu bulunan anne Nejla Çakır (37) ise kızının bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirterek, 'Rojda 3'üncü çocuğumuz. Rojda'ya ablası Elif ilik verecek dedi. Rojda'nın hastalığının tanısını 2 yıl önce aldığını ifade eden anne, 'Kızım 20 ay Diyarbakır'da tedavi gördü. Nakil olmamıştı. Ama hastalığı tekrarlayınca Antalya'ya geldik. Burada nakil olacak diye konuştu. Hasta çocuğuna bir diğer çocuğunun hayat vereceğini söyleyen anne, Çok şükür Allah'a. Allah kimseyi hasta etmesin. Hasta olurlarsa da bizim gibi şanslı olsunlar inşallah dedi.



Kızının sergi açmasının çok güzel bir duygu olduğunu belirten anne Çakır, 'Rojda'nın resimle uğraşması çok güzel. Tedavi zamanını böyle geçirdi dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu

Konkordato Sonrası İflas Kararı Verilen Ünkar Beynelminel Nakliyat İçin Alacaklılar Binin Üzerinde Dosya Oluşturdu

Zihinsel Engelli Çocuğundaki Morlukları Gören Anne, Şikayetçi Oldu

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış