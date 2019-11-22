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Roket adam ingiliz donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı
6 saat önce
Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptıİngiltere, (DHA) ? Roket adam olarak bilinen ve kişisel uçuş kıyafeti icat eden İngiliz mucit Richard Browning, uçuş kıyafetiyle İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:42 Kaynak: DHA
Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı
İngiltere, (DHA) ? Roket adam olarak bilinen ve kişisel uçuş kıyafeti icat eden İngiliz mucit Richard Browning, uçuş kıyafetiyle İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde gösteri uçuşu yaptı.
Uçak gemisinden havalanan Browning, çevrede bulunan özel tekneye doğru uçtu ve geri döndü. Donanma ise Browning'in uçuşunu 'Birisinin gemiden ayrılmak için acelesi var' ve 'Deniz botlarımız var, bilgine' başlıklarıyla sosyal medya hesabından duyurdu. İngiliz Donanması ile çalışan Browning'in kişisel uçuş kıyafeti itiş sağlayan 5 adet gaz tribününden oluşuyor ve bu iticiler uçuş için bin beygir gücü sağlıyor. Uçuş kıyafeti, saatte 89 kilometre hıza çıkabiliyor ve Browning, şu ana kadar dünyada 20 ülkede test uçuşu gerçekleştirdi.
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