Son Dakika Haberleri: Roket" Geçit Vermedi

Roket" Geçit Vermedi

1 saat önce

Çanakkale'de bir araçta eroin ele geçirildi.

Roket
Çanakkale'de bir araçta eroin ele geçirildi.

Gelibolu ilçesi girişinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Roket'in"tepki vermesi üzerine bir midibüste ve içerisinde bulunan C.T. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. C.T'nin yapılan üst aramasında sigara kağıdına sarılı vaziyette 2 adet kullanılmaya hazır skunk uyuşturucu maddesi ile 10 gram eroin çıktı. Yaşı küçük olan zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

Gelibolu, Çanakkale, 3. Sayfa
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