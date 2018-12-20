Roket Kazası Nedeniyle Dönüşleri Ertelenen 3 Soyuz Mürettebatı Dünya'ya İniş Yaptı
1 saat önce
METİN BOYUTUAa AaUluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 197 gündür görev yapan Soyuz MS-09 kapsülü 3 mürettabatıyla beraber perşembe günü Dünya'ya döndü.
METİN BOYUTU
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 197 gündür görev yapan Soyuz MS-09 kapsülü 3 mürettabatıyla beraber perşembe günü Dünya'ya döndü. 13 Aralık
'ta yeryüzüne inmesi planlanan ekibin dönüşü, Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan roketin fırlatma sonrası arıza yapması nedeniyle ertelenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:01 Kaynak: Youtube
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